Gesprek over 115% premie stijging particuliere verzekeraars Suriname

PARAMARIBO, 17 mei – Deze week maakten de particuliere verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco in Suriname bekend dat ze per 1 juni hun premie verhogen met maar liefst 115%. Het nieuws sloeg in als een bom in de samenleving. Op vrijdag 18 mei volgt er een gesprek hierover, waarvoor verschillende belanghebbenden zijn uitgenodigd.

Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (N.Z.R.), geeft aan dat hij niet weet wat het effect zal zijn als deze verhoging ook zal worden doorgevoerd door het Staats Ziekenfonds, aangezien zij de grootste verzekeraar is in het land. Het zal wel tot enorme discussies leiden aangezien de zorg betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Volgens Hindori gaat het om een forse stijging welke eigenlijk onvermijdelijk is aangezien de kosten in de gezondheidszorg ook enorm zijn gestegen.

In vergelijking met 2014 zijn de kosten zelfs verdubbeld. Een verhoging van de premiegelden betekent een extra belasting op de schouders van de samenleving. Hindori zegt dat tijdens de te voeren discussies, nagegaan moet worden als de gemeenschap deze extra last zal kunnen dragen. Aan de andere kant moet men ook nagaan wat de realistische tarieven moeten zijn voor zorgverlening en hoeveel de premie zal moeten bedragen om het zorgsysteem in stand te houden.