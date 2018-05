Bankwezen in Suriname eist nu verklaring herkomst euro’s cambio’s

PARAMARIBO, 17 mei – Wisselkantoren of cambio’s die zaken willen doen met algemene banken moeten verklaren waar ze hun euro’s vandaan hebben. Klanten van de cambio’s merken het al. Ze moeten zich identificeren bij elke geldwisseling. Deze reeds jaren geldende regel werd niet echt toegepast. Sinds de geldzending van de Centrale Bank van Suriname is aangehouden in Nederland, gebeurt het steeds meer.

Het is noodgedwongen. De afgelopen jaren werd steeds minder naar identificatie gevraagd. Zowel de klanten als de wisselkantoren vonden het kennelijk maar overlast. “Wan ogri tyari wan bun (een geluk bij een ongeluk, red.), want vrijwel niemand hield zich aan deze oude instructie van de Centrale Bank”, zegt een valutahandelaar tegenover de Ware Tijd. Mogelijk houdt nog niet elk wisselkantoor zich aan de regel.

Het is te verwachten dat nu de Centrale Bank van Suriname ook weer naleving gaat afdwingen. Dat was enige tijd sinds de invoering wel het geval. Er werd regelmatig controle uitgeoefend bij de wisselkantoren, wat mettertijd steeds minder werd. Nu zit de schrik er kennelijk zo in dat eigenaren van wisselkantoren overwegen om moderne registratie- en administratiesystemen in te voeren. Helemaal uit zichzelf.