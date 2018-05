Agent drugsbestrijdingsteam Surinaamse luchthaven aangehouden

PARAMARIBO, 17 mei – De politie heeft een lid van het Bestrijding Internationale Drugsteam aangehouden. Dit meldt de Ware Tijd. De man was werkzaam op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het betreft de politieagent C.V. Het Openbaar Ministerie heeft intussen zijn inverzekeringstelling gelast. Zijn aanhouding is het resultaat van het onderzoek in de zaak rond de partij cocaïne die is aangetroffen in de dubbele bodem van een bagagecontainer.

De container moest geladen worden op een KLM-toestel dat de route onderhoudt tussen Paramaribo en Amsterdam. In de bagagecontainer is ruim vijftig kilogram cocaïne gevonden. Eerder waren al vijf verdachten aangehouden. Eerst werden de twee en dertigjarige Jonathan W. en dertigjarige Anthony S. Jonathan W. is kort na te zijn verhoord vrijgelaten. Anthony S. moest wat langer zitten.

Naderhand werd de een en vijftig jarige vliegmaatschappijmedewerker Steven P. aangehouden Later volgde de arrestatie van de acht en veertigjarige luchthavenmedewerker Marino K. Ook is de zeven de dertigjarige vliegmaatschappijmedewerker Humphey King aangehouden. Hij werd gezocht voor overtreding van de wet op verdovende middelen en deelneming aan een criminele organisatie. Humphrey K. meldde zich zelf aan bij de narcoticabrigade.