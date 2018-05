Politie houdt oplichter aan die beweerde mensen te kunnen genezen

PARAMARIBO, 16 mei – De politie in Suriname heeft gisteren een 21-jarige man aangehouden die zich op social media uitgaf als een geneesheer, die over ‘goddelijke machten’ zou beschikken om ongeneeslijk zieke mensen te kunnen genezen. De verdachte, Mark S. die opereerde onder de naam Cheukalan, werd opgespoord en aangehouden wegens oplichting, nadat een benadeelde vrouw vorige week aangifte tegen hem had gedaan.

Volgens beschrijvingen op zijn Facebookpagina had hij vele mensen genezen of geholpen. Vandaar dat een vrouw SRD 9.000 aan deze ‘geneesheer’ betaalde om haar te helpen met huiselijke problemen. Ze kreeg vervolgens een drankje toegediend welk binnen 24 uur haar problemen zou oplossen. In plaats van het verwachte resultaat, werd de vrouw ziek en kreeg ernstige diarree. Zij deed daarna aangifte.

De politie vermoedt dat er meerdere personen in Suriname door deze jongeman zijn opgelicht. Benadeelden kunnen zich alsnog melden bij de politie van ressort Livorno voor het doen van aangifte.