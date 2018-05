Dennis Rust krijgt Kwakoe afscheid in Nederland

AMSTERDAM, 16 mei – Vandaag is in Suriname de crematie van Dennis Rust, de man onder wiens voorzitterschap het Kwakoe festival is ontstaan. Tegelijkertijd vindt er een herdenkingsbijeenkomst voor hem plaats in de Amsterdamse Bijlmermeer. Deze is live te volgen via Ons Zuidoost. Rust overleed vorige week op 67 jarige leeftijd in zijn woonplaats Paramaribo.

De rouwbijeenkomst is op initiatief van de vele vrienden van Dennis en vindt plaats in het gebouw van Podium Kwakoe. Op het programma staan speeches, zang en muzikale omlijsting w.o. drumsessie, poëzie. Ook zal er een beeldverbinding met Suriname worden gemaakt. De inloop is v.a. 17.00 u. De plechtigheid begint stipt om 18.00.

Locatie: Podium Kwakoe, Frissenstein 78 – 1102 AP Amsterdam. (Foto: © Hans Mooren)