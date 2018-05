Yellow Birds is basketbalkampioen van Suriname

PARAMARIBO, 15 mei – Yellow Birds is zondag basketbalkampioen van Suriname geworden, na een enerverende eindstrijd in de mannenhoofdklasse van de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA). Yellow Birds verzegelde het kampioenschap na winst op SCVU in de beslissende game 5 van de play-off (59-55).

Het team maakte daarmee een achterstand van 1-2 in de serie goed om deze uiteindelijk te winnen met 3-2. Dancell Leter van Yellow Birds werd uitgeroepen tot de Most Valuable Player (MVP) van de play-offs. Gylan Watamaleo van SCVU is de topscorer van het seizoen geworden.