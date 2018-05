Surinaamse Volle Evangeliegemeenten ‘verontwaardigd’ over politieoptreden

PARAMARIBO, 15 mei – De Vereniging van Volle Evangelie- & Pinkstergemeenten & Bedieningen in Suriname, VVEPS, is bepaald niet ingenomen met recent optreden van de politie. Een voorganger is hardhandig aangepakt in zijn kerk en ook nog aangehouden. De VVEPS noemt het politieoptreden ‘gewelddadig, bruut en onrechtmatig’. Er is niets dat het optreden rechtvaardigt. Het ergste is dat de politie zich bezondigt aan verdraaiing van feiten.

Volgens de politie heeft de man zich verbaal en fysiek verzet. Hij zou een politieagent ook in het oog hebben gestoken. Dit verslag komt bij de gelovigen als onwaarachtig over. “Na ons intern verricht onderzoek, wensen wij gaarne aan te geven, zonder aan het gezag van de politie te komen, dat dit voorval anders is verlopen dan wat er in de media wordt verspreid en door het Korps Politie Suriname wordt bevestigd”, stelt de VVEPS.

Het optreden van de politie zou een trauma hebben achtergelaten bij leden van de betreffende gemeente. Daar ware ook kinderen bij. De VVEPS verwacht een officiële verontschuldiging van de leiding van het Korps Politie Suriname. Ook minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie zal door het stof moeten “voor dit onsmakelijk optreden van de politie, die onze beste kameraad behoort te zijn.”