Surinaamse politie arresteert hoofdverdachte drugszaak KLM-toestel

PARAMARIBO, 15 mei – De hoofdverdachte in de drugszaak rond een vliegtuig van de KLM, is aangehouden. De man, Humphrey K. heeft zich aangemeld bij de politie nadat reeds enige tijd naar hem werd gezocht. Twee andere verdachten zijn eerdere aangehouden. Het betreft de zaak waarbij ruim zestig kilogram cocaïne gevonden was in de dubbele bodem van een bagagecontainer.

De container moest het vliegtuig worden ingeladen. Volgens de politie heeft het trio werk verricht voor een andere persoon. “Ze wilden drugs helpen smokkelen. Maar het is hen niet gelukt, want wij hebben de kennis in huis om mensen te identificeren, die bezig zijn met drugssmokkel”, zegt het hoofd van de Narcoticabrigade, Humphrey Naarden, tegenover de Ware Tijd.

Op de luchthaven is vaker personeel tegen de lamp gelopen. Op allerlei manieren wordt getracht drugs te smokkelen. “Mensen proberen het al vrij lang. Het is de afgelopen tijd gewoon minder ter sprake gekomen. Maar het gebeurt nog steeds. Vroeger konden wij smokkelaars en helpers misschien niet direct zichtbaar maken, maar nu letten we op alle handelingen, waardoor niets verborgen blijft”, aldus Naarden.