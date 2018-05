Stopzetting financiering AMC-SU komt imago Suriname niet ten goede

PARAMARIBO, 15 mei – Het werd in 2014 op de verjaardag van president Bouterse met veel bombarie aangekondigd; de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU). Maar vandaag melden diverse media in Suriname dat het project op losse schroeven staat. De Islamic Devolopment Bank (IsDB), die US$ 70 miljoen zou financieren, heeft besloten hiervan af te zien. De reden: zonder afstemming met de financier zijn door Suriname veranderingen aangebracht in het project.

Volgens De Ware Tijd schreef de bank minister Hoefdraad vorige maand een brief waarin hem werd meegedeeld dat de stekker uit het originele project wordt getrokken. Het ontwerp wijkt af van de afspraken die gemaakt zijn met de bank. Het initiële plan was gebaseerd op een groot ziekenhuis met 8 verdiepingen met een bouwoppervlak van 38000 m2. Het nieuwe herziene plan, behelst slechts 4 verdiepingen zonder belangrijke disciplines zoals moeder en kindzorg, Internal medicine, Lab en Out patiënt care. Er moet daarom een nieuw projectvoorstel bij de IsDB worden ingediend.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt aan Starnieuws dat de zwakte van de regering wederom tot uiting is gekomen. Het project is klungelig uitgevoerd, waarbij zonder afstemming met IsDB enorme veranderingen zijn aangebracht. Dit is corruptief gedrag, vindt de volksvertegenwoordiger. Suriname zal het geld dat gebruikt is terug moeten betalen. Dit komt het imago van Suriname niet ten goede aldus Gajadien.

Minister Hoefdraad van financiën legt de schuld bij het Academisch Ziekenhuis, het ministerie van Volksgezondheid en de Project Implementatie Unit (PIU) onder leiding van de heer Lothar Boksteen. Zij zouden zwaar geklungeld en geblunderd hebben. Hoefdraad eist daarom het ontslag van de projectleiders van dit AMC-debacle.