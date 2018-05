Reinforcement duo Johanman en Sister Patty brengen EP uit

PARAMARIBO, 15 mei – Het duo Johanman en Sister Patty, bekend van de legendarische Reggae en Dancehall band Reinforcement uit Suriname, werkt aan een gezamenlijke EP. Wanneer deze gaat uitkomen is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat op de gezamenlijke EP 6 tot 7 tracks zullen komen te staan, waaronder remixversie van de hits ‘Holland A No Paradijs’, ‘Ple Vrij vrij’, ‘Tak Tak Sani’ en ‘No taigi mati’ en twee nieuwe songs van Patty.

Een voorproefje is de single ‘Mijn Rots’, een gospel love rockreggae. “Met dit lied proberen we een breder publiek zowel in Suriname als in Nederland te bereiken”, vertelt Johanman. “Dit doet me goed dat wij onze fans weer kunnen blij maken met de Reinforcement hype. De vraag hiernaar was groot en ik hoop dat zij ervan genieten en achter ons blijven staan want zonder hun hebben we geen naam”, voegt Sister Patty eraan toe.

De promotie van ‘Mijn Rots’ in Nederland wordt gedaan door het platenlabel WalBoomers waar Johanman aangesloten is. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het duo een grote hit scoorde met ‘Plei Vrij Vrij’. “We werken heel goed samen. Ze is niet alleen professional, maar een trendsetter en entertainer”, zegt Johanman over samenwerken met Sister Patty.