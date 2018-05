Geen contact met familie en advocaten voor in Suriname aangehouden ‘zeepiraten’

PARAMARIBO, 15 mei – De voor moord op zee aangehouden mannen mogen hun advocaten en familie niet zien. Het ‘contactverbod’ was al vanaf het begin van de aanhouding opgelegd. Nu heeft de rechter-commissaris het verbod verlengd met nog een week. Het Openbaar Ministerie vreest ‘bewijsvertroebeling’ als er eenmaal contact is. Daar zouden grondige redenen voor zijn. Onder meer is de politie nog bezig met het onderzoek. Ook is de vermoedelijke hoofddader nog niet gearresteerd. Familieleden van de verdachten zijn radeloos.

Behalve onbekendheid met het Surinaamse rechtsysteem, is er ook het gebrek aan uitzicht. Niemand kan zeggen wanneer de verdachten wel bezoek mogen ontvangen. “Waarom mag ik mijn zoon niet zien. Mijn zoon is een en twintig jaar oud en boekhouder. Ik weet zeker dat hij niet betrokken is bij de dingen die zich hebben voorgedaan. Als ze niet willen dat ik hem bezoek, waarom dan niet zijn advocaat”, zegt Reshma Manohar tegenover de Ware Tijd.

De vrouw raakte onlangs haar echtgenoot kwijt. Somnath Manohar, vader van de verdachte, werd onlangs doodgeschoten vanuit een voorbijrijdende auto. Dit gebeurde voor zijn woning, in een buitenwijk van Paramaribo. Volgens leden van de vissersgemeenschap was deze moordaanslag de directe aanleiding voor de recente slachting onder vissers op zee. Moeder Reshma begrijpt niet wat haar zoon met de zaak te maken heeft.