Auto over de kop na ontvoering en achtervolging door politie Suriname

PARAMARIBO, 15 mei – Deze auto sloeg vanmorgen over de kop na een wilde achtervolging door politie-eenheden in Suriname. De 23-jarige bestuurder zou een jonge vrouw in schooluniform hebben ontvoerd en werd daarna achterna gezeten door de politie. Hij verloor daarbij de macht over het stuur en raakte een voorligger, waarna hij over de kop sloeg en in de goot belandde.

Volgens dagblad De Ware Tijd werd de jonge vrouw per ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege opgelopen letsel. De bestuurder werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau De Nieuwe Grond. De zaak speelde zich af aan Helena Christinaweg en wordt nog onderzocht.

Een filmpje van de situatie ter plekke: