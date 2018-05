Vissers in Suriname hopen op wonder bij zoektocht naar tien vermiste collega’s

PARAMARIBO, 14 mei – Vissers hopen alsnog tien vermiste collega’s te vinden. Het is ook waarom het Visserscollectief de zoektocht niet opgeeft. De tien behoren tot de groep vissers die recent zijn overvallen in maritiem gebied. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de tien de groepsmoord hebben overleefd, volhardt het hardnekkige sprankje hoop. Willem Mohamed Hoessein, voorzitter van het collectief, zegt dat het vissersleven intussen nieuw leven is ingeblazen.

Dit heeft vooral te maken met de verhoogde veiligheid sinds de overvallen. “DE regering had ons beloofd meer zichtbaar te zullen zijn en dat doen ze ook. De vissers waren door het voorval bang geworden om de zee op te gaan. Ik ben blij dat de surveillance verhoogd is en dat de vissers weer naar zee kunnen om hun brood te verdienen”, zegt Mohamed Hoessein tegenover de Times of Suriname. De vrees zit er wel nog in.

Intussen gaan de autoriteiten in Guyana achter de ware reden aan van de moorden op de vissers in Surinaams maritiem gebied. Waar het aanvankelijk op een rauwe roofmoord leek, wordt nu toch anders vermoed. De mogelijkheid van een ordinaire bendeoorlog wordt niet uitgesloten. Daar het vissen in Suriname zowat een Guyaneze aangelegenheid is, wordt vooral in die kringen gevorsd.