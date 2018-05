Verdachte in moordzaak Surinaamse politieagent meldt zich aan

PARAMARIBO, 14 mei – Een man die zegt politieman Ravikant Premchan te hebben vermoord, heeft zich gemeld bij de politie. Volgens een politiebericht is deze dertigjarige verdachte, D. U., aangehouden. De politie vermoedde al eerder dat er moord in het spel was. Premcharan is dood aangetroffen in een voertuig, in de omgeving van de Lagere Technische School te Zorg en Hoop, in Paramaribo. Vermoed werd aanvankelijk dat de politieman ontvoerd was door Guyanezen.

“Het vermoeden bestaat dat hij door enkele Guyanezen is ontvoerd”, werd gemeld in een officieel politiebericht. Of het vermoeden terecht was, moet nog blijken. Er is nog geen motief vrij gegeven voor de moord. Het lijk van Premcharan werd in een voertuig aangetroffen, dat eigendom blijkt te zijn van zijn moeder. Hij had de ouderlijke woning verlaten zonder aan te geven waar hij naar toe ging.

Toen hij maar niet terug keerde, stelde de ongeruste familie de politie op de hoogte. In een sms-bericht dat naar het mobiel werd gestuurd van één van de ouders, werd gesteld dat Premcharan meegenomen was door Guyanezen. Ze zouden uit zijn op ‘wraak’. Premcharan zou volgens het sms-bericht een vuurwapen hebben verstrekt, dat gebruikt is bij de recente moordpartij op zee.