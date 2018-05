Parlementariër: uitblijven btw slaat groot gat in begroting

PARAMARIBO, 14 mei – Het is niet waarschijnlijk dat de regering het steeds groter wordende begrotingsgat zal kunnen dekken. Dit zegt parlementariër Asiskumar Gajadien van de oppositionele VHP. Het gat is ontstaan door het niet doorgaan van de Belasting Toegevoegde Waarde, btw. De regering had ongeveer een half miljard Surinaamse dollars (ongeveer vijftig miljoen euro) aan extra inkomsten berekend via invoering van de btw.

Dat gaat nu dus niet door. En de grote vraag is waar de regering dan het geld vandaan zal halen om haar uitgaven te dekken. “De regering zal zo snel als mogelijk terug moeten komen naar het parlement om een aangepaste begroting in te dienen, omdat beloofde zaken voor meer inkomsten niet meer uitgevoerd zullen worden”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Dat wordt een moeilijke klus, ook vanwege het korte tijdbestek.

De begroting voor dit jaar is al goed gekeurd, maar niet afgekondigd. Dat op zich is al opmerkelijk. Het heeft er veel van dat er iets aan de hand is. “Er is onvoldoende geld om basiszaken als salarissen, onderwijs, gezondheid, veiligheid, maar ook zeer noodzakelijke zaken als paspoorten en rijbewijzen te financieren. De regering gaat dan nog verder in de fout door tegen de regels in de begrotingen te financieren met leningen die genomen zullen worden”, aldus Gajadien.