Minister Binnenlandse Zaken Suriname ontvangt CD 2-Remember

DEN HAAG, 14 mei – De Surinaams-Nederlandse band 2-Remember bracht vorige week een speciaal nummer uit: ‘Mi Mama, een ode aan alle moeders’. De muziekgroep heeft afgelopen weekend de eerste single CD waar het nummer op staat, overhandigd aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in Suriname. Noersalim was op werkbezoek in Nederland en had een ontmoeting met leden van de band(FOTO).

“De nieuwe single is geen moederdag song, maar een ode aan de moeder. Je kunt hem jaar in jaar uit afspelen” aldus bandleider Steven Hartmann meer bekend als Piva. Het nummer is door de zangeres van de groep Maureen Fernandes gezongen en geschreven.

Volgens bandleider Piva slaat het nummer inmiddels goed aan in Suriname. Op de foto van links naar rechts Floyd Malone (percussions), Maureen Fernandes (vocals), minister Mike Noersalim, Steven “Piva” Hartmann (vocals) en Anoep Gobind (keys).