Zo ziet de vernieuwde Zwartenhovenbrugstraat in Suriname er nu uit

PARAMARIBO, 13 mei – In november vorig jaar gaf toenmalig minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie(l) in Suriname, het startsein voor het project Vernieuwen riolering Zwartenhovenbrugstraat. Nu, 6 maanden later is het eerste deel van de werkzaamheden opgeleverd. Het gaat om het stuk tussen de Nassylaan en de Keizerstraat.

Het project, dat wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Baitali NV, zal twee jaar duren. Eind vorige maand zei Myrtle Graanoogst, project engineer ACE consultant, dat de werkzaamheden tot nu toe volgens planning verlopen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in vier vakken, waarvan nu dus het eerste vak afgerond is:

De werkzaamheden: