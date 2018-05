Surinaamse werkgevers bezorgd om uitvallen radiologische dienstverlening

PARAMARIBO, 12 mei – De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, is bezorgd om het uitvallen van radiologische diensten voor particulier verzekerden. Er wordt van de verzekeringsbedrijven een hoger tarief geëist. Daar worden meteen de werknemers van bedrijven door getroffen. Volgens de werkgevers komt het allemaal door het falende zorgsysteem. Deze zogenaamde basiszorgverzekering die in 2014 is ingevoerd, voldoet niet meer.

Er is dus meer aan de hand dan een ogenschijnlijk dispuut tussen aanbieders van radiologische diensten en particuliere verzekeringsmaatschappijen. De kern van het probleem wordt gevormd door de scheve verhoudingen binnen de basiszorgverzekering. Een sneeuwbaleffect over de hele zorglinie hangt in de lucht. “Het is ook niet uitgesloten dat andere dienstverleners de samenwerking ook zullen opschorten”, waarschuwt de VSB.

Uiteindelijk zal ook het Staatsziekenfonds onder druk komen te staan. Bij het fonds zijn de meeste zorgverzekerden aangesloten. De VSB wijst erop dat bij het vaststellen van de tarieven in 2014 gewerkt is met een wisselkoers die nu achterhaald is. Voorgesteld wordt de basiszorgverzekering te evalueren. Aanpassingen moeten dan onmiddellijk worden doorgevoerd, waaronder aanpassing van de onkostenvergoeding.