Surinaamse krant: ‘ondernemer Oedit R. nog voortvluchtig’

PARAMARIBO, 12 mei – De Surinaamse ondernemer Oedit R., die als een van de verdachten wordt aangemerkt in de zaak waarbij 488 kg drugs onderschept werd in een éénmotorige vliegtuig, is nog voortvluchtig. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd(dWT). Volgens de krant week de ondernemer kort na de vangst uit naar het buitenland en is sindsdien niet terug gekeerd naar Suriname. Ook op de site van het Korps Politie Suriname staat nog steeds het opsporingsbericht van Oedit R.

Negen dagen na de drugsvangst werd opsporing en aanhouding van de verdachte Oedit R. op verzoek van de Procureur-generaal gelast. De verdachte reageerde toen via de pers en zei dat hij in Nederland zat om gezondheidsreden en dat hij snel weer terug wilde naar Suriname. Oedit gaf toen ook aan dat de Surinaamse overheid een schadeclaim kon verwachten.

Het vliegtuigje dat op 13 maart jl. met de drugs onderschept werd in Saramacca en in beslag werd genomen door de politie, is van de week naar Paramaribo overgevlogen. Het staat nu op het vliegveld te Zorg en Hoop aldus dWT.