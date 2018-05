Surinaamse politie weer aan het werk na gesprek vakbond en minister

PARAMARIBO, 11 mei – De Surinaamse Politie Bond, SPB, heeft haar ‘beraad’ opgeheven. Is besloten na een gesprek met minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. De lucht bij het Korps Politie Suriname is enigszins opgeklaard. Getrouw is ingegaan op de eis van de vakbond dat de achterstallige overurenvergoeding wordt uitbetaald. De achterstand in de betaling en het gebrek aan zicht op wanneer deze zou worden uitbetaald, waren de voornaamste reden voor het protest.

Nu heeft Getrouw beloofd dat het geld wordt betaald met terugwerking tot één mei 2017. Ook de werkuren waarop politieagenten ter beschikking waren, zullen worden uitbetaald. Het beraad dat is opgeheven, meldt de SPB in een perscommuniqué. De betaling van overuren voor zondagen en met de zondag gelijkgestelde feestdagen is al jaren een heikel punt.

Om een of andere reden weigerde de korpsleiding deze overuren te vergoeden. De vorige minister van Justitie & Politie, Jennifer van Dijk-Silos, had opdracht gegeven de overuren te vergoeden. Desondanks is het niet gebeurd. De vakbond pikte het niet langer en eiste dat er werd betaald met terugwerkende kracht. “Het bestuur van de SPB kent haar verantwoordelijkheid en doet er dus alles aan dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe gelijk wordt genormaliseerd”, meldt de SPB.