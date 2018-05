‘Surinaamse kustwacht faalt, ondergebracht bij verkeerd ministerie’

PARAMARIBO, 11 mei – De kustwacht is ondergebracht bij het verkeerde ministerie. Geen wonder dan ook dat er wordt gefaald bij het bewaken van het zeegebied. Deze conclusie valt te trekken uit de reactie van minister Ronni Benschop van Defensie in het parlement. De barrage aan verbale aanvallen van parlementariërs in het kielozg van de viseersmoorden, deed de minister het een en ander uit de doeken doen. Hij is verre van tevreden over de controle op zee. De marine van het leger had een veel betere prestatie kunnen neerzetten.

Dat het kan is bewezen ook in het verleden. De marine dwong respect af en ontzag. Eerst gebeurde het met eigen boten en later met geleende vissersvaartuigen. Over de kustwacht heeft Defensie geen enkele zeggenschap. Om onbegrijpelijke redenen is dit korps ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat het niets is geworden, valt af te lezen aan het recente trieste resultaat.

Criminelen hebben de bemanning van vijf vissersschepen ongestoord kunnen aanvallen. En onbevreesd. “Nu zitten we met de gebakken peren. We hebben het probleem zien aankomen en we hebben niets gedaan. In dit specifieke geval hebben we vastgesteld dat de kustwacht met tekortkomingen zit, maar er niets aan heeft gedaan”, zei Benschop. Het leger heeft nu de verantwoordelijkheid te garanderen voor de veiligheid op zee.