Problemen Openlucht Museum Suriname ook pijnlijk voor Amsterdam

AMSTERDAM, 11 mei – De problemen bij het Openlucht Museum Fort Nieuw-Amsterdam in Suriname zijn ook pijnlijk voor de stad Amsterdam, die heeft geholpen bij modernisering van het museum. Dat schrijft Het Parool vandaag. Het Nederlandse fort, dat vanaf 1747 de toenmalige kolonie Suriname had beschermd tegen aanvallen vanaf zee, werd in 2005 door Amsterdam en Suriname samen opgeknapt aldus de krant.

Deze week werd duidelijk dat het museum in Commewijne het financieel niet meer redt en financieel aan de grond staat. De overheid is al vier jaar achter met het overmaken van de subsidie waardoor er geen geld is om de personeelskosten te betalen. Ook is het aantal bezoekers drastisch terug gelopen. Dus dreigt sluiting voor het openluchtmuseum.

En dit allemaal tragisch genoeg een maand voor de feestelijke opening van een nieuwe opzet. Met een subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de hulp van zowel het Amsterdam Museum als Stadsherstel is het eeuwenoude fort de afgelopen jaren opgeknapt en museaal opgefrist en uitgebreid met onder meer een audiotour schrijft het Parool.

“Het is een plek met ontzettend veel potentie. Het zou zonde zijn van alle tijd, geld en energie als het doek valt”. Dat zegt Annemarie de Wildt, die namens het Amsterdam Museum betrokken is bij het project, over het fort. Lees het uitgebreid artikel vandaag in Het Parool.