Herdenking 95-ste geboortedag van musicus Eddy Snijders

PARAMARIBO, 11 mei – Op zaterdag 12 mei aanstaande is het de 95-ste geboortedag van de grote Surinaamse musicus Eddy Snijders (Richenel Edgar Snijders, Paramaribo 1923-1990). Hij was het die in 1958 het officiele arrangement schreef voor het Surinaams Volkslied dat nog steeds wordt gebruikt. Ook bracht hij als eerste merkbare muzikale Surinaamse invloeden in de Militaire kapel, de door hem opgerichte Politie kapel en het Volksmuziekschool Jeugdorkest.

Talrijke Surinaamse musici hebben lessen bij hem gehad en/of zijn door hem beinvloed, waaronder Stan Lokhin, John Nelom, Carlo Jones en Etienne Stadwijk. Maar ook Herman Snijders en Eddy’s zoon Ronald Snijders, die een biografie over hem schreef en een CD met enkele van zijn muziekwerken uitbracht.

Het mooiste van Eddy Snijders was dat hij talrijke mensen – zowel kinderen als volwassenen- van muziek heeft leren houden en het eigene Surinaamse daarbij niet heeft overgeslagen. Hij was veelzijdig, speelde zowel fluit als klarinet en cornet (trompet). Hij componeerde muziek in diverse stijlen waaronder marsen, latin, jazz, ballet muziek (Anansietorie), koormuziek (o.a. voor Maranatha).

Van 1942 tot 1982 was Eddy Snijders als beroepsmusicus verbonden aan de Militaire kapel (later Tris kapel) en werd in 1974 daarvan de kapelmeester. Dit orkest trad in 1969 in Nederland op tijdens Taptoe Delft en Prinsjesdag en nam tijdens dit omvangrijke toernee een langspeelplaat op.

Eddy Snijders was gehuwd met Olga Snijders-Ooft en kreeg met haar 9 kinderen. In 2003 werd er een door Erwin de Vries vervaardigd beeld van hem geplaatst in de wijk Fort Zeelandia. En in de Nationale muziekschool is een muzieklokaal naar hem genoemd. Verder ging het Volksmuziekschool Jeugdorkest (na zijn onverwacht heengaan op slechts 66 jarige leeftijd) verder onder de naam Eddy Snijders Orkest. De bekendste composities van Eddy Snijders zijn Wi egi prisiri, Mini Mini en Puru futu. Ze worden nog steeds uitgevoerd, onder andere door enkele Nederlandse orkesten en de huidige Militaire kapel van Suriname.