Eerste lustrum voor Museumn8 in Suriname

PARAMARIBO, 11 mei – MUSEUMN8 (museumnacht) Suriname wordt op 26 mei voor de vijfde keer georganiseerd. Het cultureel evenement, dat in 2013 begon met een aantal nachtelijke activiteiten in een paar musea, is inmiddels niet meer weg te denken. Behalve een jaarlijkse groei aan bezoekers, tonen ook andere musea belangstelling om speciaal op museumnacht hun deuren gratis open te gooien.

“Toen we de eerste keer hieraan begonnen, was de hoop er wel dat het iets groots moest worden. Alleen hadden we niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren”, vertelt Winston Lieveld van het Collectief Museum de organisatie achter Museumn8 Suriname. Dit jaar doen vijf nieuwe locaties mee: Museum Bakkie, Suriname Hall of Fame, Mangrove Educatiecentrum in Coronie, Geologisch Museum aan de Jagernath Lachmonstraat en het restaurant BonJJour. Op de eerste verdieping van dit restaurant wordt een pop up-expositie opgezet met kunstwerken uit de privécollectie van wijlen kunstenaar Erwin de Vries.

De overige locaties zijn: MAS Maritiem Museum, Stichting Surinaams Museum, Surinaamsch Rumhuis, Kindermuseum Villa Zapakara, Kotomuseum, Openluchtmuseum Fort Nieuw-Amsterdam, Telecommunicatiemuseum, Contemporary Art Museum Moengo, Jood smuseum en het Numismatisch Museum. Dit jaar lanceert de organisatie een mobiele app om bezoekers makkelijk te maken hun route goed te laten plannen.