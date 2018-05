Staatsbezoek president van Brazilië aan Suriname in de pijplijn

PARAMARIBO, 7 mei – De president van Brazilië, Michel Temer, is van plan dit jaar nog een bezoek te brengen aan Suriname. Volgens minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken betreft het een staatsbezoek. De twee regeringen hebben veel te bespreken. Behalve ontwikkelingsvraagstukken, liggen ook uitdaging op tafel. Onder meer het omgaan met de ruim vijftigduizend Brazilianen die in Suriname wonen, vereist investering. Daar zal ruim aandacht aan worden besteed.

Suriname is zich bewust van de verantwoordelijkheid die migratie met zich mee brengt. “Wat we niet moeten vergeten, is dat deze groep een wezenlijk deel vormt van onze eigen samenleving, laat me zeggen een tiende bijna. Wij moeten dus ook kijken naar de economische bijdrage die de groep hier levert, maar tegelijkertijd ook naar Brazilië met de remittance”, zei Pollack-Beighle na terug komst uit Brazilië.

Ze heeft er ontmoetingen gehad met Braziliaanse topfunctionarissen. De samenwerking zal intenser worden ontwikkeld. Temer heeft in elk geval interesse getoond in het bespreken van de migratielijnen. Ook de afhandeling van consulaire aangelegenheden krijgt aandacht. De zuiderburen hebben toegezegd Surianme te zullen ondersteunen bij de aanpak van de grensoverschrijdende misdaad en cyber crime.