Jairzinho Rozenstruik uit Suriname wint bij debuut in Japan

PARAMARIBO, 7 mei – MMA vechter Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik, die uitkomt voor Suriname, heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt bij de Japanse RIZIN organisatie. In zijn eerste gevecht in de Japanse stad Fukuoka, stond de Oekraïense Andrey Kovalev(24) tegenover hem. De 30-jarige Rozenstruik versloeg Kovalev zaterdag via een split decision.

Rozenstruik sloot zich eind maart aan bij het in Turkije gevestigde agentschap ‘Duello Sports Management’. In april tekende hij een RIZIN multi gevechtscontract. Hiermee vindt zijn intrede in de RIZIN wereld plaats en draaide hj zijn 1ste MMA gevecht voor dit jaar op 6 mei 2018 in Fukuoka, Japan.

Hij nam na het gevecht afgelopen zaterdag ruimschoots de tijd voor een interview met de pers: