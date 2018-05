Druk op Suriname om Indiase investeerder tegemoet te komen

PARAMARIBO, 7 mei – De regering voelt de hete adem van New Delhi in de nek. Volgend maand komt de Indiase president Ram Nath Kovind op bezoek. Een jarenlang verzoek van de Indiase investeerder FFF om een lap grond voor oliepalmteelt, ligt nog ergens. Vicepresident Ashwin Adhin heeft net weer beloofd dat getracht wordt een nieuwe overeenkomst te sluiten met FFF.

Dat is al een stuk helderder dan pas geleden. FFF klaagt steen en been. Er zou te weinig aandacht zijn voor de grootse plannen van het bedrijf. Adhin deed zijn belofte bij de lancering van de Suriname India Chamber of Commerce and Industry, SICCI. De oude overeenkomst voldoet niet. “Er zitten haken en ogen aan”, zei Adhin. Daarom wordt nu vaart gezet achter een een nieuwe ‘raamovereenkomst’.

Als het even mee zit, zal de overeenkomst getekend worden nog voordat Kovind voet aan wal zet in Suriname. Volgens FFF gaat het om een investering van ongeveer een kwart miljard dollar. De investering moet palmolie en biobrandstof opleveren. Waar Suriname tegen opziet, is dat eerst een stuk land van vijftigduizend hectare moet worden aangeboden. Pas daarna wil FF op zoek gaan naar het investeringskapitaal.