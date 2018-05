Surinaamse marine voortaan permanent op zee

PARAMARIBO, 6 mei – Het wordt veiliger in Surinaamse wateren. De marine zal permanent in het kustgebied patrouilleren. Dit zegt minister Ronni Benschop van Defensie. De regering is zich er van bewust dat er grote belangen spelen. Vissers zijn nu bevreesd het ruime sop te kiezen na de recente moordaanslagen. Daarom blijven de meesten met hun boten aan wal, in afwachting van betere tijden. Volgens Benschop is het binnenkort al zover.

Er worden maatregelen getroffen om binnen hooguit een week de kustbewaking aanmerkelijk te verbeteren. Benschop sprak tijdens een bijeenkomst met vissers. Samen met zijn collega van Landbouw Veeteelt & Visserij voerde hij overleg over hoe de veiligheid te garanderen. De marine zal behalve boten, ook helikopters inzetten. Als de belofte wordt nageleefd, betekent dit een radicale omslag.

Wat aanwezigheid van gezag betrof, was het deel waar de aanslagen plaatsvonden, een stuk niemandsland. De visserijbranche die voornamelijk aangedreven wordt door Guyanezen, kent minimale overheidsbemoeienis. Deze bemoeienis beperkt zich tot wat aan land gebeurt. Enkele maanden terug kostte informatie die de toenmalige minister van LVV verschafte in het parlement, hem bijna de kop. Uiteindelijk moest hij toch de laan uit.