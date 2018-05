Parlementariër Gajadien: jacht op belastinggeld om verkiezingscampagne te voeden

PARAMARIBO, 4 mei – Het extra geld dat de regering nu probeert te kloppen uit de zakken van burgers, is alleen bestemd voor het voeren van de verkiezingscampagne van regeringspartij NDP. Dit zegt parlementslid Asiskoemar Gajadien (VHP). Het koste wat kost willen doordrukken van de btw, is het duidelijkste bewijs. Deskundigen en ook de oppositie waarschuwen dat de btw doorvoeren voor de verkiezingen, geen haalbare kaart is. De regering lijkt een andere mening te zijn toegedaan.

Onlangs nog zei Roy May, directeur van de belastingdienst, dat de btw nog dit jaar wordt doorgevoerd. “Alles is centraal gericht om hun verkiezingscampagne te financieren met overheidsmiddelen. Elke stap die men onderneemt om meer inkomsten binnen te halen, heeft te maken met het financieren van de verkiezingen”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Het komt dus neer op populisme financieren.

Dat is het oude gebruik in de Surinaamse politiek. In de aanloop naar weer een nieuwe verkiezingsperiode worden allerlei populistische maatregelen getroffen. “May mag daarom van vandaag tot 2020 de samenleving blijven misleiden, maar hij is onderdeel van het politiek systeem. Dit politiek systeem, zoals het in het land gaat, beslist. Daar zien wij dat een beleid gevoerd wordt dat niet gericht is op verbetering van de samenleving”, aldus Gajadien.