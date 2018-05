Dreigend tekort aan vis in Suriname na moordaanslagen op vissers

PARAMARIBO, 4 mei – De moordaanslagen op vissers beginnen hun tol te eisen. Gevreesd wordt voor een tekort aan vis, nu de meeste vissersboten in Surinaamse wateren terug keren. Ondernemers zijn er niet op gerust dat hun vloot en bemanning veilig zijn. Na de aanslagen, waarbij meerdere doden vielen, zit de schrik er flink in. Elk moment wordt weer een nieuwe aanslag verwacht, waardoor de meeste ondernemers hun vloot terug roepen.

Het effect zal ongetwijfeld merkbaar zijn. Het grootste deel van de visvangst op zee is in handen van Guyanese vissers. Door de aanslagen is de animo om zeewaarts te koersen drastisch afgenomen. Dat het niet koosjer is in de Surinaamse visindustrie is al lang publiek geheim. President Desiré Bouterse gaf tijdens zijn persconferentie op de Johan Adolf Pengel luchthaven toe dat er meer aan de hand is.

Daar wordt nu naar gekeken. “De politie doet haar werk en het lijkt er op dat het niet alleen maar gaat om piraterij maar ook om vergelding van zaken die in het verleden verkeerd zijn gelopen”, zei Bouterse. De meest gewelddadige van de aanslagen vond dichtbij de grens met Frans Guyana plaats. Dat gedeelte van het grondgebied wordt nauwelijks of niet bewaakt. In het westen, bij Guyana, zorgt een legerpost wel voor rust.