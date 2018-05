2-Remember brengt ode aan moeders met nieuw nummer

ROTTERDAM, 4 mei – De nieuwe single van de Surinaams-Nederlandse allround band 2-Remember ‘Mi Mama’ is een ode aan de moeders. Dat zegt bandleider Steven Hartmann meer bekend als Piva. “Het is geen moederdag song, maar een ode aan de moeder. Je kunt hem jaar in jaar uit afspelen” zegt hij. Het nummer, dat door de zangeres van de groep Maureen Fernandes wordt gezongen en is geschreven, komt volgende week uit.

Over de stijl van ‘Mi Mama’ zegt Piva dat het een feestnummer is ala 2-Remember met kaseko, kaskawi en latin invloeden. De bekende bassist Pauljte Schet levert ook een bijdrage aan het muzikale in deze song. 2-Remember die dit jaar precies 17 jaar aan de weg timmert, wil meer bekendheid gaan verwerven in Suriname en onder de Surinamers in Nederland en de caribische regio.

De band werd op 5 november 2001 door bandleider Hartmann opgericht. Om in een tijd vol onzekerheden een nieuwe allround muziekformatie te lanceren, was zeker gewaagd te noemen. Maar door goed af wegen en met zorg de bandleden uit te kiezen, ontstond er een solide formatie die van alle markten thuis is. 2-Remember bestaat uit zeven top muzikanten te weten Maureen Fernandes (vocals), Nato Grootfaam (vocals), Steven “Piva” Hartmann (vocals), Floyd Malone (percussions), Louis Bean (bass), Anoep Gobind (keys) en Dwight Starke (drums). 2-Remember staat op zaterdag 5 mei samen met Passion op Carifesta XL in Dekker Zoetermeer!