Suriprofs spelen tegen Fortuna Sittard en testen nieuwe spelregels

ROTTERDAM, 3 mei – De Suriprofs nemen het op zaterdag 12 mei in het stadion van Excelsior te Rotterdam op tegen Fortuna Sittard uit Limburg. Het wordt niet zomaar een wedstrijd maar de ‘Wedstrijd van de Toekomst’ waarbij vijf nieuwe spelregels worden getest. De wedstrijd op 12 mei is een eerste stap op weg naar eventuele invoering van de vernieuwde spelregels in het betaald voetbal.

Het gaat om het invoeren van zuivere speeltijd, doorlopend wisselen, de intrap in plaats van de inworp, de selfpass en het nemen van shoot-outs in plaats van penalty’s bij een gelijke eindstand. Daarnaast kan de scheidsrechter tijdens de wedstrijd voortdurend een beroep doen op de video-assistent.

De Stichting Suriprofs bestaat sinds 2000. Het doel is om de betrokkenheid van de Suriprofs, profvoetballers van Surinaamse komaf, met Suriname tot uiting te brengen. Met de opbrengst van een jaarlijkse benefietwedstrijd in Nederland ondersteunt de Stichting projecten in Suriname.

Naast de hoofdwedstrijd is er ook een voorwedstrijd van de Suriprofs Legends tegen de Maluku All Stars, aangevuld met het nodige entertainment met onder meer een optreden in de rust van een bekende artiest. De wedstrijd is ook live op televisie te zien bij FOX Sports.