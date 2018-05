SLM Boeing twee weken uitgevallen; vliegschema aangepast

PARAMARIBO, 3 mei – De nationale luchtvaartmaatschappij van Suriname, Surinam Airways, heeft woensdag bekend gemaakt dat haar SLM Boeing B737-300(PZTCQ) ongeveer twee weken een grondige maintenance check zal ondergaan. Door het uitvallen van dit toestel zal de vlucht uitvoering naar de regionale bestemmingen met een aangepast vliegschema worden uitgevoerd.

Omdat het certificeringsproces van de nieuwe SLM B737-700 nog niet is afgerond, is er een vervangende machine bij Dynamic Air voor de komende periode ingehuurd. Passagiers zullen via verscheidene media in Suriname op de hoogte worden gehouden van veranderde en/of gewijzigde vertrek- en aankomsttijden. Ook wordt het beroep gedaan op passagiers in contact te treden met hun respectieve reisagenten,aldus de SLM in een persbericht.

De SLM biedt in het bericht haar verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief en doet er alles aan om haar dienstverlening naar het reizend publiek zo gauw als mogelijk te normaliseren.