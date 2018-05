Alcoa krijgt Surinamers mee bij achterbakse poging tot ontruiming fabriek

PARAMARIBO, 3 mei – Alcoa heeft getracht buiten de officiële kanalen om haar fabriek te Paranam te ontmantelen. Kennelijk heeft de multinational er baat bij het buiten het publieke oog om te doen. Volgens de Ware Tijd is naar alle waarschijnlijkheid steun ondervonden van leden van de presidentiële onderhandelingscommissie. De snode poging stuitte op niets nders dan vrees van een hoge ambtenaar voor zijn superieuren.

Suralco, dochterbedrijf van Alcoa in Suriname, ontkwam er niet aan toestemming te vragen van districtscommissaris Armand Jurel van Para. Deze durfde niet zelf toestemming te verlenen, wat wel tot zijn bevoegdheid behoort. Jurel geleidde de aanvraag door te geleiden naar de overheid in Paramaribo. Was het niet hierom gedaan, dan had Suriname mooi het nakijken. “Men wilde het stiekem doen”, zegt een bron.

Het is een duidelijke poging geweest vooral het parlement te omzeilen. Daar is ook in de regeringsfractie harde kritiek geleverd. President Desiré Bouterse maakte onlangs een vrij vreemde indruk in het parlement. Toen hem gevraagd werd naar de resultaten van de verdere onderhandelingen met Alcoa, leek hij te lijden aan geheugenverlies. Toch had het staatshoofd het parlement beloofd dat meer informatie zou worden verstrekt.