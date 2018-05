Kogelbrief voor directeur Belastingdienst Suriname

PARAMARIBO, 2 mei – De directeur van de Belastingdienst in Suriname, Roy May, heeft een kogelbrief ontvangen. De brief met een 9 mm kogel erin lag thuis in zijn brievenbus vertelt May aan Starnieuws. Hij zegt niet te weten uit welke hoek de dreigbrief komt en heeft aangifte gedaan bij de politie in Suriname.

Een kogelbrief is een specifiek soort dreigbrief waarbij een kogel wordt meegestuurd. De ontvanger is meestal een gezagsdrager en/of bekend persoon. De enveloppe die aan May gericht was, was verder leeg. De justitiële autoriteiten zijn bezig met het onderzoek.

May die eerder 17 jaar lang de belastingdienst heeft geleid en in september 2010 weg ging bij de dienst, werd in februari dit jaar op voordracht van de minister van Financiën benoemd tot directeur van het Directoraat der Belastingen. De introductie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) wordt de meest ingrijpende hervorming die hij als directeur zal meemaken.