De Re-Play Show 14 oktober in Hotel Arena Amsterdam

AMSTERDAM, 2 mei – In februari kwam hun nieuwe single ‘de juiste man’ uit en in oktober staan ze met een geheel eigen show in Amsterdam. We hebben het over de heren van de Rotterdamse R&B groep Re-Play! Op 14 oktober staan ze in Hotel Arena Amsterdam met de Re-Play Show.

Fans kunnen hun hart ophalen want de heren van de beste R&B groep van Nederland zullen onder andere hun grootste hits live vertolken. Laat je entertainen door de mannen met hun gouden keeltjes en persoonlijke interactie tijdens de Re-Play Show.

De show vindt plaats in de Chapel van Hotel Arena. Het is een unieke en sfeervolle locatie en maakt de belevenis van de Re-Play show compleet! Dus zorg dat je erbij bent. Kijk voor meer info ook op het Facebook event en haal je kaarten vandaag nog.

Re-Play vorig jaar bij RTL Late Night: