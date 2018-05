Bouterse gevraagd te helpen zoeken naar oplossing conflicten regio

PARAMARIBO, 2 mei – “Men heeft mij vanuit verschillende hoeken gevraagd een oplossing te helpen zoeken.” Dit zei president Desiré Bouterse kort voor vertrek naar Brazilië. Leiders in de Amerika’s en in het Caribisch gebied trachten oplossingen te vinden. De diverse conflicten tussen landen in de regio vormen een bedreiging voor de vrede. Het bezoek aan Brazilië moet ook in dit licht worden gezien.

De ‘grote broer’ wil ook de Surinaamse inzichten vernemen. “Ons grootste exportproduct is vrede. Ondanks de vele culturele en religieuze verschillen, zien wij als volk toch kans vreedzaam naast elkaar te leven”, zei Bouterse. Hij is er daarom van overtuigd dat Suriname een belangrijke bijdrage te leveren heeft. Het bezoek geschiedt op uitnodiging van president Michel Temer van Brazilië.

De twee staatshoofden zullen ook de relaties bespreken tussen beide landen. Ook zal de samenwerking op verschillende gebieden onder de loep worden genomen. Bouterse wordt vergezeld door zijn echtgenote Ingrid-Bouterse. Tot de Surinaamse delegatie behoren ook ministers Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, Ronni Benschop van Defensie, Lekhram Soerdjan van Landbouw Veeteelt & Visserij en Stuart Getrouw van Justitie & Politie.