NDP: wij beseffen dat de arbeidende klasse het moeilijk heeft

PARAMARIBO, 1 mei – De Nationale Democratische Partij roept de regering op “er alles aan te doen om zich te blijven inzetten voor de rechten van de arbeidersklasse.” Het ‘ingezette traject’ moet worden voortgezet. Volgens de NDP gaat het om een reeks wettelijke voorzieningen die zijn gerealiseerd onder regeringen met NDP-signatuur. Het betreft onder meer wetgeving op vakverenigingen en bescherming van werkende moeders.

Andere wetgeving betreft arbeidsinspectie, het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en bemiddeling bij arbeidsconflicten. “Het voorgaande geeft duidelijk de intentie van de NDP voor de arbeidende klasse weer. Het grote deel van de NDP-aanhang bestaat dan ook uit de arbeidende klasse van wie wij beseffen dat die het thans moeilijk heeft”, stelt de grootste regeringspartij in verband met de Dag van de Arbeid.

Verdragen die in dit verband zijn getekend en tot wet verheven zijn, moeten de toewijding onderschrijven. Genoemd worden een verdrag over een minimumleeftijd voor het verrichten van betaald werk. Er is ook een verdrag getekend voor gelijke betaling voor mannelijke en vrouwelijke arbeiders voor hetzelfde werk. “Deze wetten geven duidelijk aan dat het de NDP ernst is met de rechten, plichten en omstandigheden van de arbeidende klasse.”