‘Hoogste tijd om belangen Surinamers eindelijk serieus te nemen’

PARAMARIBO, 1 mei – “Het is de hoogste tijd voor positieve verandering, de hoogste tijd voor nieuwe dromen, waarin de belangen van de Surinamers zelf eindelijk serieus worden genomen.” Dit stelt de Progressieve Arbeiders & Lanbouwers Unie, PALU. Als er gesproken wordt van dromen, moeten die veel verder reiken dan toevallige politieke banen. Daar regemt het van in het Suriname van vandaag. Jongeren denken steeds vaker dat ze hun persoonlijke ambities via de politiek moeten nastreven.

Die houding komt niet uit de lucht vallen. “De overheid, momenteel de grootste werkverschaffer in Suriname, schiet ernstig tekort om de economie en daarmee de toekomstige werkgelegenheid op poten te zetten. Men is kennelijk niet in staat om te komen tot concrete projecten waaruit volwaardige werkplaatsen moeten voortkomen”, stelt de PALU in verband met de Dag van de Arbeid. Daar komen partijpolitieke benoemingen bovenop.

Deze benoemingen frustreren vooral de doorgroei van jongeren. Het moet radicaal anders, uiteraard. “Laten we met zijn allen werken aan een plan waarin jongeren die straks de arbeidsmarkt betreden, kunnen realiseren wat zij willen en waar ze recht op hebben. Een plan waarbij zij door gebruik van hun eigen unieke talenten kunnen helpen bouwen aan het Suriname van onze gemeenschappelijke toekomst.”