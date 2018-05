Geen hoop op vinden vermiste vissers Suriname na drama op zee

PARAMARIBO, 1 mei – Lege vissersboten aan de kade bij Platte Brug in Paramaribo schetsen de sombere sfeer onder vissers in Suriname, na een recent drama op zee. Vooral nu bekend geworden is dat zoektocht naar de vermiste vissers, die het slachtoffer werden van piraten, is stopgezet en dat er geen hoop is op het vinden van overlevenden.

Piraten hebben vrijdagavond bij een overval op vier vissersboten voor de Surinaamse kust zestien vissers overboord gegooid. Vier anderen werden eerder door andere vissers gered. De Kustwacht, de Maritieme Politie en de Marine zijn zondag samen met andere vissers uitgevaren in de hoop overlevenden tegen te komen, maar tot nu toe is er geen nieuws over overlevenden.

Volgens Starnieuws vinden wanhopige familieleden dat de autoriteiten te traag hebben gehandeld.