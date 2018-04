VHP: beleid regering vreet aan rechten Surinaamse arbeider

PARAMARIBO, 30 apr – Het beleid dat de regering Bouterse voert is op zoveel gebieden schadelijk voor arbeiders. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. Arbeiders hebben het niet makkelijk onder de huidige machthebbers. “De sociaalfinanciële verpaupering eist haar tol ook op in maatschappelijk opzicht. De diepe sociaaleconomische crisis waarin ons land verkeert en de afwenteling van een meedogenloos wanbeleid op de Surinaamse burger, hebben ertoe geleid dat de achturige werkdag voor de werkende klasse is veranderd.”

Mensen hebben meerdere banen om het hoofd boven water te kunnen houden. “De werkende klasse maakt langere werkuren met drie tot vier hosselbanen om het hoofd boven water te kunnen houden en om gezinnen met het minimale te kunnen onderhouden. Ondanks een ingesteld minimum uurloon worden voedselpakketten met regelmaat gedistribueerd naar alle districten”, stelt de VHP in verband met de Dag van de Arbeid.

Het is dan ook een goed moment voor overdenking. Arbeiders hebben recht op een baan met zekerheid, kwaliteit en koopkracht. In plaats van een land te zijn van groeiende onzekerheden en onbehagen, moet Suriname welvaart, optimisme en vertrouwen inboezemen. De VHP roept vooral arbeiders op om in deze moeilijke tijd niet de hoop te verliezen en te laten zien dat ze nieuw beleid willen “waar wel rekening wordt gehouden met hun belang en de toekomst van hun kinderen.”