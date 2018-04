Vandaag start de vijfde editie van de Restaurant Week Suriname

PARAMARIBO, 30 apr – De Restaurant Week Suriname, het grootste restaurant-event van het land wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. Tijdens deze feestelijke editie die van van 30 april tot en met 06 mei plaatsvindt bieden verschillende toprestaurants een fantastisch driegangen Lunch menu voor maar SRD 95,- en – Diner menu voor SRD 135,- per persoon. De Restaurant zullen speciaal voor deze editie ook een feestelijke thema drie gangen menu samenstellen met leuke culinaire hoogstandjes.

De deelnemende restaurants in Suriname openen hun deuren om gasten laagdrempelig kennis te laten maken met hun culinaire hoogstandjes. “Voor de gast is dit een geweldige manier om goed en betaalbaar uit eten te gaan, terwijl het restaurant zich van zijn beste kant kan laten zien aan vele nieuwe gasten’.

Restaurants die meedoen zijn : Plantage Peperpot Restaurant ‘Kome met Wijne’, Restaurant Santiago, PUUR, Padre Nostro, Bodega & Grill “de Waag”, Eco Resort, Torarica Group of Hotels, Museumrestaurant Baka Foto, Plantage Frederiksdorp, RUTU by Chef Thro, Passie Food and Wines, D’ Optimist, Hotel Babylon -Thai Restaurant ATLAS, Grandcafé My Way, Spice Quest, Gladiator steak & pasta cafe, Courtyard Marriott Paramaribo, Houttuyn Wellness River Resort, KokoBana, Adjuma Steakhouse, Ramada Rooftop, Jacana Amazon Wellness Resort, Souposo en Lobby.