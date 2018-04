Vandaag hervatting proces Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 30 apr – Vandaag, maandag 30 april 2018, wordt in Suriname het 8 decemberproces na drie maanden weer hervat. Het proces werd eind januari verdaagd naar eind maart. Dit omdat advocaat Irvin Kanhai had gevraagd om uitstel voor zijn cliënten Stephanus Dendoe, Ernst Geffery en Iwan Dijksteel. Kanhai krijgt vandaag de gelegenheid tijdens de Krijgsraad zitting om deze verdachten te verdedigen. Tegen alle drie heeft het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf geëist. Ook tegen de hoofdverdachte, nu president Desire Bouterse, had auditeur-militair Roy Elgin eerder 20 jaar cel geëist .

De zaak werd in de afgelopen maanden twee keer uitgesteld. De eerste keer in januari omdat Kanhai meer tijd nodig had voor de voorbereiding van zijn pleidooi. En vorige maand ging de geplande zitting van 27 maart om onbekende redenen niet door.

In verband met de Krijgsraad zitting zal de Wulfingstraat worden afgesloten. De afsluiting zal vanaf 06.00 uur s ’morgens plaatsvinden en na de zitting worden opgeheven. Er zal geen verkeer worden toegelaten vanuit de Henk Arronstraat naar de Wulfingstraat, maakte het Korps Politie Suriname gisteren bekend. Dit heeft allemaal te maken met de veiligheid rond het gerechtsgebouw in Paramaribo. Begin dit jaar werd deze opgeschroefd door extra bewaking buiten, waaronder deze busjes van de mobiele eenheid: