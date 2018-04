Surinaamse autoriteiten machteloos tegenover zeepiraterij

PARAMARIBO, 30 apr – De overheid blijkt keer op keer machteloos te staan tegenover de zogenaamde zeepiraterij op Surinaams grondgebied. Aanvallen op de kleine vissersboten blijven doorgaan. Hoewel Suriname beschikt over kustwacht, marine en rivierpolitie, valt er geen land te bezeilen met wat doorgaat voor piraat. Op dit moment worden maar liefst zestien mannen vermist.

Bekend is al dat het om de bemanning gaat van vier vissersboten. De aanvallen moeten plaats hebben gevonden voor de Atlantische kust van Suriname. Er waren in totaal twintig vissers aan boord. Vier zijn intussen terecht. Twee van de vissers blijken kapverwondingen over te hebben gehouden aan hun avontuur. Het is nog onbekend wat er met de zestien anderen is gebeurd. Volgens de Ware Tijd zijn de meesten over boord gegooid.

Aan de benen van zeker drie zijn zware starteraccu’s gebonden. Kennelijk was het de bedoeling de mannen te verdrinken. De boten zijn leeg geroofd. Voor zover bekend is er nog geen zoektocht ingezet. De kustwacht beschikt over twee hypermoderne patrouilleboten met getrainde bemanning. Het korps is aan handen en voeten gebonden als het op optreden aankomt. Dat mag alleen de politie.