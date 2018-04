Nabestaanden willen geen ‘beledigde partij’ meer zijn in proces Decembermoorden

PARAMARIBO, 30 apr – De nabestaanden van de vijftien in 1982 geëxecuteerde mannen willen niet meer als partij deelnemen in het strafproces. Advocaat Hugo Essed heeft dit vandaag kenbaar gemaakt tijdens de zitting van de krijgsraad in Suriname. Afgezien wordt van een strategie die moest leiden tot een grotere inbreng voor de nabestaanden. Volgens de advocaat zijn de inzichten veranderd.

Tijdens de zitting zei Essed dat het de bedoeling was als ‘volwaardige strafrechtelijke partij’ deel te nemen. Dat was toen de Amnestiewet in 2012 gewijzigd werd door het parlement. De wijziging moest de in de wet genoemde amnestie uitbreiden tot de groep die verdacht wordt van het plegen van de Decembermoorden. De Krijgsraad besloot de nabestaanden toe te laten als procespartij, nadat zij daartoe een verzoek hadden ingediend.

Zoals het nu ervaren wordt, heeft de toelating niet het gewenste resultaat opgeleverd. Volgens Essed zouden de nabestaanden slechts civielrechtelijk voordeel hebben aan een eventuele veroordeling. Van een strafrechtelijke inbreng kan geen sprake zijn. Het heeft volgens Essed dan ook geen zin om verder in strafrechtelijke zin deel te nemen. De krijgsraad zal tijdens de volgende zitting een besluit nemen.