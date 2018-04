‘Geen geld voor vervoer vaccins, wel voor transport voedselpakketten’

PARAMARIBO, 30 apr – Het is opmerkelijk dat de regering geen geld heeft voor vaccinatie van kinderen, maar wel voor voedselpakketten. Dit zegt Ingrid Karta-Bink (PL). Nu gezondheidsdiensten een campagne organiseren om achterstanden in het vaccineren in te halen, speelt geldgebrek. De vaccins krijgt Suriname geschonken. Het gaat om de kosten voor het transporteren van personeel en vaccins naar verafgelegen gebieden. Karta-Bink verbaast zich erover dat er wel altijd geld is om voedselpakketten te vervoeren.

Deze pakketten worden periodiek spotgoedkoop aangeboden. En dat tot zelfs in de verste uithoeken. “Het is triest om te vernemen dat niet alle baby’s gevaccineerd kunnen worden in het binnenland door gebrek aan financiële middelen. Hoe slaagt de regering er dan wel in om met voortvarendheid honderden voedselpakketten aan te leveren voor de verlichting van armoede in alle dorpen”, zegt Karta-Bink tegenover Dagblad Suriname.

Je zou denken dat met de toekomst van een land verantwoordelijk omgesprongen zou worden.

“Vaccins worden ingebracht bij baby’s om hen te beschermen tegen ernstige kinderziektes. De toekomst van ons land ligt in handen van deze baby’s. Zij gaan het roer van ons overnemen in de toekomst: elke dode is één teveel”, aldus Karta-Bink. Het transportgeld, nog geen tweeduizend euro, is intussen opgebracht door bedrijven.