President Bouterse viert feest met jarige politieke partij BEP

PARAMARIBO, 29 apr – De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) in Suriname, herdenkt vandaag zondag 29 april haar 45e verjaardag. In verband hiermee organiseerde de partij zaterdagavond een 5km wandelloop in Paramaribo-Zuid, gevolgd door een feestvergadering. Ook president en voorzitter van de leidende coalitiepartij (NDP) Desi Bouterse vierde het feest met zijn coalitiepartner BEP mee (foto).

Voorzitter Ronny Asabina heeft passieve leden en anderen, die hadden afgehaakt, opgeroepen om terug te komen naar huis: “Het huis van de BEP heeft veel kamers, en we zijn aan het uitbreiden. Er is plek voor iedereen, en er is genoeg moedermelk voor alle kinderen. Kom thuis,” aldus Asabina doelende op afsplitsingen binnen de partij.

Bouterse heeft de groei van de partij opgemerkt. Hij onderstreept de zienswijze van de BEP dat er kansen moeten worden gecreëerd voor kansarmen en dat er meer aandacht komt uitgaan naar de ontwikkeling van het binnenland van Suriname.