Latifah helemaal klaar voor eigen show in Suriname

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 29 apr – De Nederlandse-Surinaamse rapster Latifah is helemaal klaar voor haar eigen concert in Suriname: ‘de Avec Me Latifah Show’. “We gaan er een groot feest van maken. We Bossen!”, zegt ze. Latifah hoopt dat het publiek net zo enthousiast is als bij haar optreden vorig jaar december op het Torarica Urban Festival. De Amsterdamse rapster heeft speciaal voor haar concert een song opgenomen, waarin ze sranan tongo rapt. Het lied dat ‘Chill Down’ heet is een samenwerking met rapper Poke.

De ‘Avec Me Latifah Show’ is in verband met het 10-jarig bestaan van Mira Promotion en vindt plaats op 30 april in de concerthal van Club Zenaida. “Latifah gaat niet te laat optreden. De supporting acts treden voor en na haar op. Het is een feest en zij mag ook ervan genieten”, vertelt promotor Olu ‘The Young One’ Abena.

Latifah Chafery van Callias, zoals ze eingenlijk heet is nu aangesloten bij het platenlabel Top Notch. Vorig jaar scoorde ze hits als ‘Gewaarschuwd’, ‘On My Way’ en ‘Avec Me’. Alle nummers zijn afkomstig van haar allereerste EP One My Way. Met haar 101barz sessie waarmee ze twee jaar geleden bijna 3 miljoen views vergaarde, zette Latifah zichzelf duidelijk op de kaart. Onlangs sleepte ze nog een platina plaat in de wacht samen met SBMG voor het nummer ‘Laag/Boven’. Ook was ze te horen op het Tupac geïnspireerde album ‘All Eyez On Us’ samen met Kempi, Sevn Alias, Kevin, Josylvio, Rocks en Vic9.