Rosebel Gold Mines investeert in zorg voor Suriname

PARAMARIBO, 28 apr – Gisteren is de 3D mammograaf in gebruik genomen door de donateur Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Dit ten behoeve van het MAMMA- centrum op de afdeling Radiologie, welke onder leiding staat van Drs. I. Thakoer. Het gaat om een schenking van een moderne 3D mammograaf met tomosynthese ter waarde van 1,9 miljoen Surinaamse Dollars en wel ter ondersteuning van top klinische zorg in Suriname.

Dit is een röntgenapparaat, waarmee röntgenfoto’s van de borstklieren worden gemaakt. Deze röntgenfoto’s (mammogrammen) van de borstklieren worden vanuit verschillende richtingen gemaakt om onder meer kleine tumoren in een vroeg stadium op te sporen, met een verhoogde kans op genezing. De geavanceerde 3D mammograaf met tomosynthese is de eerste in zijn soort binnen de regio en voldoet aan de geldende internationale standaarden.

Alhoewel onderzoek heeft uitgewezen dat borstkanker anno 2018 doodsoorzaak nummer 2 is bij (vrouwelijke) kanker patiënten in Suriname, beschikte het AZP sinds oktober 2015 niet over een mammograaf. Na een daartoe gedaan verzoek van AZP in november 2017, was dit reden genoeg voor Rosebel om de mammograaf volledig te doneren. Rosebel draagt met deze schenking bij aan de optimale controle, vroegtijdige ontdekking en betere behandeling van borstkanker en zo de verbetering van de gezondheidszorg in Suriname.

Sharmila Jadnanansing, Legal and Corporate Affairs Manager van Rosebel benadrukte in haar speech dat borstkanker de gehele samenleving raakt en dat hier niet onverschillig mee moet worden omgegaan. Zij toonde haar bewondering voor de artsen en specialisten die zich elke dag bijzonder inzetten voor het leveren van optimale zorg in Suriname. “Wij willen met de initiatieven die wij ondersteunen een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving.

Rosebel heeft naast de donatie van de 3D mammograaf ook de herinrichting van het Mamma- Centrum helpen financieren, zodat de AZP artsen en het personeel hun patiënten in een aangename wachtruimte kunnen ontvangen. Ook zijn de muren van de ontvangstruimte op kosten van Rosebel beschilderd met een prachtig Palulu kunstwerk van kunstenaar Fabian de Randami.