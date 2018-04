Ondernemer Guptar wil claim indienen tegen Nederland en Suriname

PARAMARIBO, 28 apr – Brain Guptar (l) en zijn vader de ondernemer Shyam Guptar (r) donderdag tijdens een persconferentie in Suriname. Shyam Guptar is bijna 14 tien jaren onderwerp geweest van een reeks strafrechtelijke aanklachen en onderzoeken in Suriname en Nederland terzake drugshandel. Nu hij begin februari in hoger beroep vrij is gesproken van de ingrijpende verdachtmakingen, is de eigenaar van Geeta International Golding Ltd. vastbesloten een miljoenenschadeclaim in te dienen tegen zowel de Nederlandse als de Surinaamse staat.

De beschuldigingen zouden hem hebben zwaar hebben getroffen, zowel zijn prive- als zijn zakenleven hebben eronder geleden.